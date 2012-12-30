Михаил Боярский рассказал, как отметит День рождения

По словам артиста, для него самое главное — собрать друзей и родных.

Михаил Боярский признался, что проведет День рождения в кругу семьи. Он отметил, что редко устраивает большие праздники. Сегодня, 26 декабря, актеру, музыканту, народному артисту РСФСР исполнилось 72 года. Об этом он сообщил "Петербургскому Дневнику".

Актер рассказал, что день рождения для него - обычный день. Но подчеркнул, что для него важны поздравления родных и близких. Михаил Боярский надеется, что праздничный зимний вечер он проведет в кругу любимых людей. Кроме того, музыкант похвастался своим подарком, который подготовили для него внуки. Дети нарисовали портреты дедушки в шляпе. Именинник заявил, что сюрприз ему очень понравился.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Боярский объяснил, почему петербуржцам не стоит ждать театральных премьер с его участием.

Фото: Instagram / boyarskiy_official