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Михаил Боярский развеселил поклонников танцем в TikTok

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В комментариях пользователи оценили задор актера.

Известный актер театра и кино Михаил Боярский в своем Instagram выложил видео с зажигательным мини-танцем. Пост собрал множество  лайков и лестных комментариев. 

"А попробуйте так..." – предложил поклонникам повторить движения Боярский. Вместе с артистом станцевал его концертный директор Александр Зыкин. Он изначально и выложил этот ролик в TikTok. 

В комментариях пользователи оценили задор актера.

Ранее Михаил Боярский пожелал, чтобы Петербург и Россию закрыли на карантин.

Видео: Instagram/ boyarskiy_official

Теги: боярский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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