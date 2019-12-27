Михаил Боярский развеселил поклонников танцем в TikTok

В комментариях пользователи оценили задор актера.

Известный актер театра и кино Михаил Боярский в своем Instagram выложил видео с зажигательным мини-танцем. Пост собрал множество лайков и лестных комментариев.

"А попробуйте так..." – предложил поклонникам повторить движения Боярский. Вместе с артистом станцевал его концертный директор Александр Зыкин. Он изначально и выложил этот ролик в TikTok.

В комментариях пользователи оценили задор актера.

Ранее Михаил Боярский пожелал, чтобы Петербург и Россию закрыли на карантин.

Видео: Instagram/ boyarskiy_official