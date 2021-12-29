В Петербурге подсудимая отпросилась в туалет и покинула здание суда

По предварительной информации, ее вывели из здания суда в связи со служебной необходимостью.

В Петербурге подсудимая, являясь мигранткой, отправилась в туалет во время заседания по вопросу нарушения миграционного законодательства РФ и покинула здание Кировского районного суда. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.

Однако, как рассказали "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, женщина не сбегала. Ее вывели из здания суда в связи со служебной необходимостью. Позже подсудимая вернулась на заседание.

Ранее мы писали, что полицейские задержали тысячу мигрантов в центре Петербурга в Новый год. По итогу было составлено около 200 протоколов за различные нарушения. Некоторым грозит выдворение.

Фото: Piter.TV