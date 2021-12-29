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В Петербурге подсудимая отпросилась в туалет и покинула здание суда
Сегодня, 16:29
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В Петербурге подсудимая отпросилась в туалет и покинула здание суда

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По предварительной информации, ее вывели из здания суда в связи со служебной необходимостью.

В Петербурге подсудимая, являясь мигранткой, отправилась в туалет во время заседания по вопросу нарушения миграционного законодательства РФ и покинула здание Кировского районного суда. Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов города. 

Однако, как рассказали "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, женщина не сбегала. Ее вывели из здания суда в связи со служебной необходимостью. Позже подсудимая вернулась на заседание. 

Ранее мы писали, что полицейские задержали тысячу мигрантов в центре Петербурга в Новый год. По итогу было составлено около 200 протоколов за различные нарушения. Некоторым грозит выдворение.

Фото: Piter.TV

Теги: мигрантка, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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