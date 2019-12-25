В Петербурге мигранта заподозрили в развращении 12-летней дочери

Первый раз инцидент произошел, когда ребенку было 9 лет.

В Петербурге мигранта заподозрили в развращении собственной несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По информации, поступившей правоохранителям, 46-летний мужчина как минимум дважды совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери. Первый раз инцидент произошел, когда ребенку было 9 лет. В полицию на мужчину заявила его бывшая жена.

Мужчину задержали и поместили в изолятор.

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Фото: Piter.tv