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В Петербурге мигранта заподозрили в развращении 12-летней дочери
Сегодня, 10:52
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В Петербурге мигранта заподозрили в развращении 12-летней дочери

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Первый раз инцидент произошел, когда ребенку было 9 лет.

В Петербурге мигранта заподозрили в развращении собственной несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

По информации, поступившей правоохранителям, 46-летний мужчина как минимум дважды совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери. Первый раз инцидент произошел, когда ребенку было 9 лет. В полицию на мужчину заявила его бывшая жена.

Мужчину задержали и поместили в изолятор.

Ранее на Piter.tv: Электромонтера из Пикалево задержали за действия сексуального характера в отношении двух девочек.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мигрант, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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