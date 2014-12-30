Международную выставку железнодорожных моделей открыли в Петербурге

Самый крупный экспонат выставки исполнен в масштабе 1:120.

Международную выставку "Железнодорожная модель" открыли в Петербурге, она проходит в Музее мостов. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", фестиваль стал 28-м. В 2020 году выставку отменили из-за пандемии коронавируса.

Свои макеты привезли любители железных дорог со всей России – от Екатеринбурга и Москвы до Владикавказа и Ростова-на-Дону. Самому юному участнику экспозиции 5 лет, самому старшему — 75. Самый крупный экспонат выполнен в масштабе 1:120.

Ранее Piter.tv показывал, как выглядит Музей мостов. Внутри – экспозиции переправ XIX – начала XX века. Среди них можно увидеть модели, которые не сохранились в городе в первозданном виде. Например, Египетский и Пантелеймоновский мосты через Фонтанку. Музей открыт на базе Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации.

Фото: Piter.tv