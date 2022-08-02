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Мевлют Чавушоглу: конфликты вынуждают Турцию искать новые транспортные коридоры

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Глава МИД Турции оценил необходимость внесения изменений в логистику товаропотоков.

Мевлют Чавушоглу: конфликты в Европе и Азии, Афганистане вынуждают Турцию искать новые транспортные коридоры, так как подрывают уже сложившиеся маршруты. Соответствующее заявление местный министр по иностранным делам сделал в рамках своего выступления на встрече глав внешнеполитических, торговых и транспортных ведомств с Узбекистаном и Азербайджаном. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Конфликты на Украине и в Афганистане, которые напрямую затрагивают наш регион и наши страны, показывают насколько важно в условиях глобальной нестабильности диверсифицировать транспортно-коммуникационные маршруты.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Чиновник заметил, что без этого сложно обеспечить продовольственную и экономическую безопасность Турции. Стороны в трехстороннем формате должны обсудить инвестиционное сотрудничество,развитие инноваций, транспорта и коммуникаций. 

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu

Теги: афганистан, логистика, мевлют чавушоглу, мид, торговля, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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