Мэттью Макконахи получил школьный аттестат

Обладать премии Оскар после окончания школы не стал возвращаться за документами.

Актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год, сообщает 19 мая газета Longview News-Journal.

Все это время актер жил и работал без официального документа о получении школьного образования. В США на торжественных церемониях вручают только корочку от аттестата. За самим документом выпускникам необходимо прийти попозже.

Актер окончил школу в Лонгвью, штат Техас, в 1988 году и поступил в Техасский университет в Остине. За документами он так и не вернулся. Документ о школьном образовании ему торжественно вручили накануне, когда он приехал произнести речь для выпускников.

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