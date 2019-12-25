Комитет по транспорту Петербурга подготовился к подтоплениям из-за ливня

Например, работники метрополитена подготовили переносные помпы на случай проникновения воды на станции.

Комитет по транспорту Петербурга подготовился к ливням, которые синоптики обещают во вторник, 29 июня.

Городские перевозчики направили в "Водоканал" списки улиц, где общественный транспорт уже сталкивался с затоплением дороги во время сильных дождей. Оперативные бригады будут следить за состоянием проезжей части во время осадков.

Работники метрополитена подготовили переносные помпы на случай проникновения воды на станции. Центр управления транспортом будет мониторить ситуацию, уделяя особое внимание ранее подтапливаемым участкам.

Наиболее уязвим в ливень становится электротранспорт, так как он не может проехать по глубоким лужам из-за возможного выхода из строя оборудования.

Накануне в Москве из-за ливня подтопило улицы и станции метро.

Фото: Piter.tv