Смольному предложили создать проект метро до "Пулково" и спутника "Южного" по концессии

С проектом строительства метро выступили местные бизнесмены.

Частные компании предлагают Смольном создать проект метро до "Пулково" по договору концессии. Такие же условия бизнесмены предлагают и для обеспечения транспортного сообщения до города-спутника "Южный". Стоимость проектов определена - она составит 160 миллиардов рублей. Предложение чиновникам поступило от УК "Старт Девелопмент".

Напомним, что ранее связать объекты предлагалось при помощи аэроэкспресса. Однако, Александр Беглов отметил, что данные разработки дорогостоящие, а город не может тратить столько средств на создание подобных проектов.

По информации от авторов инициативы, до "Южного" может понадобиться около 7-8 станций подземки. На данный момент ответственный за транспортную отрасль вице-губернатор Эдуард Баранов не комментирует переговоры с предпринимателями.

Фото: Piter.tv