Метро "Пролетарская" закрыли из-за бесхозного предмета

Станцию закрыли в 17:06 по Московскому времени.

В понедельник, 16 апреля, в пять вечера станция Пролетарская закрыта из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Станцию закрыли в 17:06 по Московскому времени. Как сообщили в метрополитене Петербурга, внизу обнаружили бесхозный предмет и обратились к сотрудникам подземки.

В настоящий момент в метро идет проверка найденного предмета. Станция закрыта на вход и выход.

В связи с закрытием "Пролетарской" государственное коммерческое учреждение "Организатор перевозок" рекомендовал жителям города передвигаться наземным транспортом. От станции метро "Ломоносовская" пойдут автобусы 11, 97 и трамваи 24, 27, 39. От станции "Обухово" курсирует автобус 48. От метро "Рыбацкое" пассажиры могут сесть на автобусы 51, 115, 115А, 189, 327, 328; трамваи 24 и 27.

Фото: ВКонтакте.