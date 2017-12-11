Метро "Приморская" закрывали на вход и выход

Очевидцы сообщают, что станцию метро "Приморская" закрыли на вход и выход.

Пассажиры метро сообщают, что вечером в понедельник, 11 декабря, на вход и выход закрыли станцию "Приморская". По данным очевидцев, это произошло окоол шести вечера. Подробностей инцидента пока нет. Как и не известны причины закрытия.

К 18.30 станцию уже открыли. Но некоторое время поезда ездили только до "Василеостровской".

За сегодня это уже не первая закрытая станция. С утра Piter.tv сообщал, что станцию "Девяткино" частично закрыли из-за разбитого градусника. Уже около полудня стало известно, что "Выборгская" закрыта из-за бесхозного предмета. Вслед за "Выборгской" на проверку закрывали "Фрунзенскую". А еще позже "Черную речку" закрыли из-за бесхозной сумки.