"Выборгская" закрыта из-за бесхозного предмета

Станцию метро "Выборгская" закрыли для пассажиров. В 12.23 всех пассажиров эвакуировали из-за бесхозного предмета.

Около полудня пассажиры метро столкнулись с ограничениями на станции метро "Выборгская". В 12.23 из вестибюлей эвакуировали всех людей. Как сообщают в пресс-службе подземки, причина ограничений в бесхозном предмете.

Поезда проезжают станцию метро без остановок. Пассажиры дожидаются открытия станции на соседних или у наземного входа. Сколько времени займет проверка не известно.

Утром в час пик закрывали станцию метро "Девяткино". Во втором вестибюле станции разбился ртутный градусник. Вход был закрыт, пока не приехали специалисты. Позже Piter.tv сообщал. что метро "Девяткино" открыли: частицы ртути удалили.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО