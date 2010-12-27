Вслед за "Выборгской" на проверку закрывали "Фрунзенскую"

Следом за "Выборгской" в Петербурге закрыли станцию метро "Фрунзенская". В 12.39 вестибюли стали недоступны. Проверка продлилась всего 20 минут.

Станцию метро "Фрунзенская" закрыли для пассажиров в понедельник. 11 декабря. Пассажиров эвакуировали из вестибюлей в 12.39. По информации пресс-службы метрополитена, причина в бесхозном предмете.

Поезда проезжали станцию без остановок. Пассажиры не долго ждали открытия станции. Уже в 12.59 ее двери снова открылись для людей. Уточняют. что никаких опасных предметов не обнаружили.

"Фрунзенская" стала недоступной буквально через несколько минут после того как "Выборгскую" закрыли из-за бесхозного предмета.