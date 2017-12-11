"Черную речку" закрыли из-за бесхозной сумки

Станцию метро "Черная речка" закрыли из-за бесхозного предмета. Пассажиров эвакуировали в 13.49.

Очередную станцию подземки закрыли на проверку. На этот раз подозрительный предмет нашли на "Черной речке". Как сообщает пресс-служба метрополитена, эвакуировать из вестибюлей людей начали в 13.49. Поезда проезжают мимо станции. Очевидцы рассказывают, что на платформе видно огороженную лентами большую сумку.

Пассажиры ждут открытия около входа и на соседних станциях. Сколько времени займет проверка пока не известно.

Сегодня уже "Выборгскую" закрыли из-за бесхозного предмета. Проверка идет до сих пор. А вот вслед за "Выборгской" на проверку закрывали "Фрунзенскую". Но ее открыла уже через 20 минут.

Видео: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург