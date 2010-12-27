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Метро "Площадь Восстания-2" закрыли на вход из-за подозрительной коробки
Сегодня, 16:14
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Asyaromanenkova
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Метро "Площадь Восстания-2" закрыли на вход из-за подозрительной коробки

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Пресс-службе метрополитена сообщает о хакрытии станции "Площадь Восстания-2" на вход.

Не обошлось без закрытых станций метро в пятницу, 21 июля. В 16.04 на вход закрыли станцию "Площадь Восстания-2". На вход станция продолжает работать. Пассажиры для попадания на станцию могут воспользоваться другим входом или добраться до станции метро "Маяковская", которая смежна с закрытой.

Причиной для таких мер стала подозрительная коробка. Ее обнаружили в вестибюле. На месте дожидаются прибытия взрывотехников. Обычно проверка занимает не так много времени. Дольше ждут самого прибытия специалистов.

Накануне также не обошлось без подозрительных предметов на платформах. Из-за коробки закрывали станцию метро "Адмиралтейская". Piter.tv передавал. что на "Адмиралтейской" вместо бомбы нашли коробку с пирожными.

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Категории: Происшествия

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