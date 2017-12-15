Видео: Метро "Электросила" закрыли на проверку

Станцию метро "Электросила" закрыли на проверку в 17.52. Причина эвакуации пассажиров - бесхозный предмет.

Пассажиров перестали пускать на станцию метро "Электросила". В 17.52 ее закрыли на вход и выход. Как уточняют в пресс-службе подземки Петербурга, причина в бесхозном предмете. О закрытии объявляют по громкой связи в переходах и вестибюлях метрополитена. Очевидцы сообщают, что станцию закрыли из-за забытого розового пакета.

Пассажиры дожидаются открытия станции около входа на улице (уже собралась значительная толпа), а также на соседних станциях. Ограничения совпали с вечерним час пиком, когда многие горожане хотят попасть домой с работы.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал. что метро "Приморская" закрыли из-за подозрительного предмета. А утром метро "Ладожская" закрывали на десять минут.