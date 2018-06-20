В квартире на Шаврова нашли пенсионерку с пробитой головой

Тело направлено в морг.

В Приморском районе Петербурга было найдено тело пенсионерки с проломленной головой. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, тело было найдено 1 апреля в 14:30 в квартире дома № 19 корпус 2 по улице Шаврова. У женщины 1947-го года рождения на голове была обнаружена гематома.

Останки уже направили в морг для выяснения причины и обстоятельств смерти.

Ранее на Piter.TV: В больницу Петербурга попал заключенный, которому пробили голову арматурой.

Фото: Piter.TV