Приезжая похоронила мертвую новорожденную около железной дороги под Петербургом

У "Красных Зорей" петербуржцы обнаружили труп младенца в коробке из-под обуви.

В Петербурге жительница Приморья родила мертвого ребенка и решила спрятать труп в коробке из-под обуви. “Груз” она оставила в зарослях около железнодорожной станции Петродворцового района.

Прохожие случайно наткнулись на оставленного матерью мертвого младенца вечером 4 марта. Коробка была присыпана землей. Ее обнаружили в 150 метрах от платформы “Красные Зори”. Внутри импровизированного гроба лежал погибшая новорожденная, завернутая в простыню.

Позже полиции удалось установить личность женщины, которая отнесла ребенка на улицу и похоронила в земле. Преступнику поймали в собственной квартире по улице Пограничника Гарькавого. Матерью оказалась 41-летняя башкортостанка. Злоумышленница рассказала, что малышка появилась на свет 16 февраля в домашних условиях. Признаков жизни ребенок не подавал. Спустя два дня на семейном совете было принято решение избавиться от мертвого младенца. Вместе с 37-летним любовником женщина спрятала труп в лесополосе.

В настоящее время в причинах летального исхода у малышки разбираются специалисты.

