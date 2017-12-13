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Мертвого израильтянина нашли в своей машине на Васильевском острове
Сегодня, 9:18
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lesjasap
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Мертвого израильтянина нашли в своей машине на Васильевском острове

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В Василеостровском районе расследуют причины гибели израильтянина.

Правоохранительные органы расследуют гибель иностранца на Васильевском острове. Мертвый израильтянин найден в  автомобиле по улице Нахимова.

Известно, что иномарка “Тайота Лэнд Крузер” была припаркована около двух часов ночи 20 февраля. В салоне транспортного средства находился 42-летний мужчина без признаков жизни. Позже оперативники установили личность пострадавшего. Им оказался гражданин Израиля. Внешних признаков насильственной смерти на теле усопшего нет. 

Полиция выяснила, что машина, в которой находился труп, принадлежала россиянину. Он также числится умершим. В настоящее время проверяются обстоятельства дела. Мертвец направлен в морг на медицинскую экспертизу. 
 

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Теги: васильевский остров , гибель человека , израиль , мертвый иностранец
Категории: Новости СПб Происшествия

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