"Мега-Парнас" эвакуировали из-за мертвого электрика, застрявшего под потолком

Стала известна причина эвакуации торгового комплекса "Мега-Парнас". Оказалось, посетителей вывели из здания для выноса тела электрика, погибшего под потолком от удара тока.

Торговый комплекс "Мега-Парнас" эвакуировали из-за погибшего ночью электрика. Спасатели Ленобласти готовятся деблокировать тело мужчины. Он работал под потолком и получил смертельный удар током. Труп застрял в проводах под потолком, сообщил источник в правоохранительных органах 47news.

Эвакуировать посетителей начали около трех часов дня в пятницу, 8 сентября. В пресс-службе "Икеа", владеющей зданием, подтвердили факт гибели электрика. Известно, что он из подрядной организации и проводил работы по установке пожарной сигнализации. Его тело заметили около шести утра. Тогда же сообщили об этом в полицию.

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