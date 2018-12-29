На Софийской Mersedes насмерть сбил перебегающую петербурженку

Жертва решила не ждать, пока для нее загорится "зеленый".

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 15 января из-за автомобильной аварии погибла женщина. Местная жительница переходила улицу по регулируемому пешеходному переходу. Однако, жертва кинулась через проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель иномарки "Мерседес" не ожидал такого поведения человека на дороге, поэтому не затормозил на участке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

О смертельном ДТП стало известно около половины десятого вечера. Петербурженку сбили около 32 дома корпус 1 по Софийской улице. За рулем автомобиля находился мужчина 1977 года рождения. Машина двигалась от Гамбургской площади.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб