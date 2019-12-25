Меркель встретится с Тихановской во вторник в Берлине

Встреча запланирована на 15 часов в ведомстве канцлера ФРГ.

Ангела Меркель встретится со Светланой Тихановской во вторник (6 октября) в Берлине. Об этом на брифинге журналистам рассказала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. По словам чиновницы, основной темой обсуждения между канцлером Германии и белорусским оппозиционным политиком станет актуальная ситуация в Минске.

Во вторник, 6 октября, около 15:00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Белоруссии после президентских выборов Ульрике Деммер, заместитель официального представителя правительства ФРГ

Напомним, что ранее о планах Тихановской и Меркель провести встречу говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Позже сама канцлер Германии подтвердила эту информацию во время своего выступления перед бундестагом 30 сентября.

Помпео ушел от вопроса о признании Тихановской президентом Белоруссии.