Меркель сравнила объединение России и Крыма с расколом Германии

Немецкий лидер считает, что нужно извлечь урок и "не мириться с несправедливостью".

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что страна не может смириться с тем, что Крым принадлежит России. Об этом она говорила в интервью, которое опубликовало издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Меркель вспомнила о времени, когда германия была разделена на две части: ГДР и ФРГ. По ее мнению, признание соединения Крыма с Россией схоже с ситуацией, если бы в Германии смирились с расколом страны.

Немецкий лидер считает, что нужно извлечь урок и "не мириться с несправедливостью". Ее слова стали реакцией на заявления главы Свободной демократической партии страны Кристиана Линднера. В середине августа он сказал, что санкции не помогут вернуть Крым в состав Украины. Линднер подчеркнул, что "Россия является силой в Европе и ее нужно туда интегрировать."

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что Меркель сделала неправильное сравнение.

"Это несравнимые вещи, потому что вопрос воссоединения Крыма с Россией исходил из волеизъявления крымчан, которые на протяжении всего периода нахождения полуострова в составе Украины желали вернуться назад", — передает РИА Новости слова депутата.

Фото: crnews.ru