Немецкий канцлер Ангела Меркель дала совет своему преемнику об отношениях с Россией. Об этом чиновница сообщила на пресс-конференции в Берлине. Она уверена, что будущему главе правительства необходимо выстраивать диалог с Москвой с учетом национальных интересов и ценностей ФРГ.
Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией.
Ангела Меркель, канцлер Германии
Чиновница подчеркнула, что между РФ и ФРГ по-прежнему остается много разногласий по значимым вопросам. В частности, речь идет о ситуации на Украине. Она призвала своего преемника попытаться найти решение проблем, но при этом сохранить конструктивное взаимодействие с российскими коллегами.
Меркель прокомментировала кризис на белорусско-литовской границе.
Видео: Youtube/ZDFheute Nachrichten
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