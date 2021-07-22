Глава правительства ФРГ объяснила, как следует выстраивать диалог с Москвой.

Немецкий канцлер Ангела Меркель дала совет своему преемнику об отношениях с Россией. Об этом чиновница сообщила на пресс-конференции в Берлине. Она уверена, что будущему главе правительства необходимо выстраивать диалог с Москвой с учетом национальных интересов и ценностей ФРГ.

Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией. Ангела Меркель, канцлер Германии

Чиновница подчеркнула, что между РФ и ФРГ по-прежнему остается много разногласий по значимым вопросам. В частности, речь идет о ситуации на Украине. Она призвала своего преемника попытаться найти решение проблем, но при этом сохранить конструктивное взаимодействие с российскими коллегами.

Меркель прокомментировала кризис на белорусско-литовской границе.

Видео: Youtube/ZDFheute Nachrichten