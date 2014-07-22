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Меркель прокомментировала кризис на белорусско-литовской границе

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В проблеме Германия видит политическую составляющую.

Немецкий канцлер Ангела Меркель прокомментировала кризис на белорусско-литовской границе. На ежегодной большой пресс-конференции чиновница заявила, что миграционный кризис отягощен политической составляющей по вине Минска. Она добавила, что данная ситуация неприемлема.

Вы видите сейчас, например, если посмотрите на то, что происходит на белорусско-литовской границе, что с оглядкой на конвенцию по беженцам со стороны Лукашенко делается некоторым образом политика, что неприемлемо.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ

Меркель: сделка ФРГ и США не устраняет все разногласия по "Северному потоку - 2".

Фото: YouTube  / faz
Видео: Youtube/OstWest

Теги: ангела меркель, белоруссия, госгранца, литва, мигранты
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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