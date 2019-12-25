Мэрия Соснового бора ограничила прием жителей 

Связь с администрацией рекомендуют поддерживать удаленно.

В среду, 26 марта, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вступили в силу ограничения на вход в здание мэрии города Сосновый Бор. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Личный прием граждан на период пандемии полностью отменен. Для решения вопросов гражданам необходимо обратиться по электронной почте admsb@meria.sbor.ru, либо связаться с нужным отделом по одному из телефонных номеров:

Общий отдел: 6-28-64, 6-28-38

Комитет образования: 2-97-43

Отдел социальных программ: 2-43-29, 2-99-64

Налоговая инспекция: 2-61-68, 2-60-04

Вопросы захоронения и иные вопросы, связанные с кладбищами: 2-98-54

Отдел ЗАГС:

Оформление свидетельства о смерти: 2-60-66

Оформление свидетельства о рождении: 2-90-61

Иные вопросы: 2-90-62

Ранее мы рассказывали о том, что жители Выборгского района могут сдать анализы на коронавирус.

Фото: Пресс-служба администрации Сосновоборского городского округа