Ослабят ограничения в сферах строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в сибирских регионах.

По его словам, в каждом регионе власти будут самостоятельно устанавливать ограничения.

И это напрямую завязано под задачи запустить отрасли экономики. Сергей Меняйло, полпред президента РФ в СФО

Он добавил, что ослаблений ограничений в вопросе проведения массовых мероприятий не будет. По словам Меняйло, в некоторых регионах введут масочный режим, а в каких-то даже перчаточный.

Полпред рассказал, что ослабления ограничений должны помочь запуску экономики в таких сферах как строительство, транспорт и сельское хозяйство. Из-за ограничения на въезд и выезд в Алтай, Туву и Хакасию говорить о снятии запретов в туристической сфере говорить пока нельзя.

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