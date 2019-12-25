Менеджер "Газпром банка" обвинила брата сожителя в изнасиловании ее дочери

Жертвой преступника стала девочка 2008 года рождения.

В воскресенье, 23 августа, в полицию Петербурга обратилась женщина, работающая менеджером в АО "Газпром банк", и заявила об изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Жертвой педофила-насильника стала девочка 2008 года рождения. Заявительница обвинила в содеянном брата своего сожителя. По словам женщины, все произошло 5 мая 2020 в период с 19 до 20:50 часов в квартире на Боровой улице.

Подозреваемого в совершении преступления оперативно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Из квартиры изъяли мобильный телефон, компьютер и фотоаппарат.

Ранее петербуржцы сообщили, что в доме у метро "Удельная" убили человека.

Фото: Piter.TV