На станции "Технологический институт" появится табличка в память о погибших в теракте

Мемориал откроется к 3 апреля 2020 года.

К годовщине теракта на станции метро "Технологический институт" появится мемориальная табличка. Об этом пишет "Петербургский дневник".

С предложением установить памятный знак выступил петербуржец Андрей Лавров. Свое обращение он направил губернатору города Александру Беглову. На странице главы "ВКонтакте" мужчина написал, что так было сделано после теракта 31 августа 2004 года на станции "Рижская" в Москве.

В ответ в Комитете по культуре сообщили, что установка таблички в память о трагедии уже есть в планах города. В 2019 году ГУП "Петербургский метрополитен" и родственники погибших в теракте проводили встречи по этому поводу и выбирали эскизы и содержание.

Мемориальная табличка в память о жертвах теракта будет установлена в перронном зале станции метро "Технологический институт" к 3 апреля 2020 года.

В декабре прошлого года суд признал виновными 11 фигурантов дела о взрыве в петербургском метро. Напомним, 3 апреля 2017 года 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в подземку два взрывных устройства. Одно из них он оставил при себе. В свою очередь огнетушитель, начиненный взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, Джалилов разместил на платформе станции "Площадь Восстания". Второй взрыв не прогремел, потому что бомбу удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

Другую бомбу террорист привел в действие, находясь в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек и сам смертник. 67 человек получили ранения различной степени тяжести. Ущерб метрополитену оценили в 108 миллионов рублей.

Ранее бабушка "главного пассажира" А321 прокомментировала отказ Египта считать крушение лайнера терактом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург