Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран неслучайно

Глава Дагестана оценил попытки Запада "раскачать Кавказ".

Глава российского региона Сергей Меликов заявил, что аэропорт Махачкалы был выбран для массовых беспорядков неслучайно - это важный стратегический объект в контексте всей страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live". Эксперт заметил, что региональным властям следует быть готовыми к новым подобным мероприятия, организаторами которых могут являются внешние службы. Меликов добавил, что Запад пытается раскачать "Кавказскую лодку" не в последний раз, так как аналогичными действиями противники РФ занимались на протяжении последних 200 лет.

Это аэропорт, который позволяет в том числе принимать авиацию военно-транспортную для поддержания контингента, находящегося на территории или в зоне Нагорного Карабаха. Это аэропорт, который может воспрепятствовать полетам иностранных разведывательных самолетов… Сергей Меликов, глава Дагестана

Меликов пообещал жестоко пресекать попытки ущемлять права горских евреев.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live