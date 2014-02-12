МегаФон в Петербурге: белые ночи и разводные мосты перешли в виртуальный формат

Сезон белых ночей в Санкт-Петербурге официально подошел к концу. Туристов за этот период приехало на 15% больше, чем в прошлом году, а к многочисленным гостям города после пандемийного перерыва вновь присоединились туристы из Китая. На треть вырос и объем прокачанного интернет-трафика. К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов big data мобильный трафик в период белых ночей и разводных мостов.

Летняя визитная карточка Санкт-Петербурга – белые ночи и разводные мосты. Ежегодно это зрелище хотят увидеть тысячи туристов. Эффекта добавляет музыкальное сопровождение в рамках проекта "Поющие мосты". Так, самый посещаемый мост – Дворцовый – разводят под аккомпанемент классической музыки. Посмотреть это представление в июне в Северную столицу приехали туристы из 78 стран и 82 регионов страны – это свыше 1,1 млн человек. Однако зарубежных гостей ожидаемо меньше – почти в 1,5 раза.

Больше всего иностранных туристов приехало из Беларуси, Франции, Дании, Эстонии и Казахстана. При этом гости из Поднебесной, которые из-за пандемийных ограничений прошлого года практически отсутствовали, вошли в десятку стран-визитеров. А самыми малочисленными гостями Санкт-Петербурга стали путешественники из Маврикия, Монголии, Черногории, Мальты и Бангладеша.

Топ-5 любителей летнего Петербурга среди российских регионов почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Приезжают посмотреть на разводные мосты в белые ночи в основном туристы из Москвы и области, Самарского, Свердловского и Нижегородского регионов. Ставропольский край в пятерке лидеров в этом году сменила Ростовская область. Реже всего в Петербурге встречались туристы из республик Ингушетии, Тывы, Алтая, Чукотского автономного округа и Магаданской области.

Делились туристы впечатлениями по телефону и через интернет гораздо активнее, чем в прошлом году. Всего гости города проговорили более 2 млн минут, что на 12% больше, чем в июне 2021-го, а прокачали в мировой паутине и вовсе 151 млн Мегабайт (+33%). Такой объем трафика сопоставим с 20 тысячами опубликованных фото в соцсетях. Москвичи, свердловчане и абоненты МегаФона из Самары били рекорды как по голосовому, так и интернет-трафику. Среди зарубежных гостей чаще всего звонили родным и друзьям жители Баларуси, Турции и Эстонии, а в сети больше всех времени провели в онлайне помимо баларусов и эстонцев пользователи из США.

К началу туристического сезона мы готовимся особенно активно. Ведь Петербург с его белыми ночами и дворцовой архитектурой – один из самых посещаемых городов России. Только с начала этого года мы модернизировали и построили порядка 1400 базовых станций стандарта LTE в черте города. Это позволило расширить покрытие сети и улучшить скорости мобильного интернета для пользователей. Но самым главным событием в разгар туристического сезона стало шоу "Алые паруса", которое посетили более 1,4 млн человек, а на Дворцовой площади единомоментно собралось 88 тысяч школьников и гостей. Увидеть это шикарное представление в прямом эфире на федеральном канале зрители со всей страны смогли благодаря МегаФону, организовавшему прямую трансляцию. Владимир Бакалов, директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Так, по данным Пятого канала, где проходила телевизионная трансляция, каждый третий житель России наблюдал за проходом брига "Россия" и водно-пиротехническим шоу в прямом эфире. Общий охват аудитории праздника составил почти 20 млн человек. Онлайн-трансляция на сайте Пятого канала и его официальных группах в социальных сетях собрала около 8 млн зрителей. В "ВКонтакте" легендартный выпускной посмотрело 5 млн человек, в "Одноклассниках" – порядка 2,3 млн.

В связи с ростом популярности внутреннего туризма Петербург входит в топ самых востребованных к посещению городов. И пик туристического трафика приходится именно на период белых ночей и сезон навигации, которые с каждым годом становятся все "мобильнее". Объем передачи данных в сети год к году растут, контент становится "тяжелее", поэтому качественный сигнал и скорость мобильного интернета стоят наиболее остро. Так, недавно мждународная компания Ookla провела исследование по этим параметрам среди всех операторов связи. МегаФон получил награду за лучшую мобильную сеть в стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировав самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента. Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети. Для анализа покрытия было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей территории страны. Результаты замеров скоростей основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. В Санкт-Петербурге оператор также продемонстрировал лучший показатель по результатам более 220 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе. Скорость интернета составляет 23,49 Мбит/c.

Фото: Piter.tv