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Медведица Хаарчаана развлекается с новой игрушкой на самоизоляции

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Сотрудники зоопарка подарили хищнице мяч.

Белой Медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка подарили новую игрушку, чтобы хищнице было чем заняться на самоизоляции. Видео с довольной медведицей появилось в официальном Instagram зверинца.

Чем больше новых игрушек, тем лучше.

написали под роликом сотрудники зоопарка

Судя по видео, хищнице не скучно и для игры в мяч ей не нужна компания. Медведица самостоятельно подбрасывает игрушку, прыгает за ней в воду, кувыркается с мячом в волнах и снова вытаскивает его на каменный берег.

Тем временем, артисты Петербургского дельфинария скучают по гостям на самоизоляции.

Видео: spbzoopark / Instagram

Теги: ленинградский зоопарк, медведица хаарчаана
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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