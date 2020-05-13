Медведица Хаарчаана развлекается с новой игрушкой на самоизоляции

Сотрудники зоопарка подарили хищнице мяч.

Белой Медведице Хаарчаане из Ленинградского зоопарка подарили новую игрушку, чтобы хищнице было чем заняться на самоизоляции. Видео с довольной медведицей появилось в официальном Instagram зверинца.

Чем больше новых игрушек, тем лучше. написали под роликом сотрудники зоопарка

Судя по видео, хищнице не скучно и для игры в мяч ей не нужна компания. Медведица самостоятельно подбрасывает игрушку, прыгает за ней в воду, кувыркается с мячом в волнах и снова вытаскивает его на каменный берег.

Тем временем, артисты Петербургского дельфинария скучают по гостям на самоизоляции.

Видео: spbzoopark / Instagram