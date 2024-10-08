  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
44
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Медведев вышел в четвертый круг турнира в Шанхае

0 0

Россиянин обыграл итальянца Арнальди.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP серии "Мастерс" в Шанхае.

Соперником пятой ракетки мира в третьем круге был итальянский спортсмен Маттео Арнальди. Медведев одержал победу со счетом 5:7, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты.

В четвертом круге турнира в Китае Медведев сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) – Александр Мюллер (Франция).

Ранее мы сообщали, что Андреева уступила Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Пекине.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, даниил медведев, маттео арнальди, шанхай
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии