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Медведев уступил во втором круге турнира в Париже

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Встреча с Попыриным продолжалась более 2,5 часов.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире ATP серии "Мастерс" в Париже.

Соперником пятой ракетки мира во втором круге был представитель Австралии Алексей Попырин. Медведев уступил со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась более 2,5 часов. Следующим соперником Попырина на турнире в Париже станет победитель пары Карен Хачанов (Россия) - Джованни Мпетши-Перрикар (Франция).

Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила в четвертьфинале турнира в Токио.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, алексей попырин, даниил медведев, париж
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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