Глава правительства надеется, что главе Украины хватит силы духа.

Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России. По словам глава правительства РФ, президент Украины хочет мира. Он также рассчитывает на возобновление отношений между Киевом и Москвой. В частности, развить торгово-экономические связи. Такое заявление российский чиновник сделал во время прямого эфира пресс-конференции с журналистами.

Самое главное, я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций прокомментировал Медведев

Политик добавил, что важно, чтобы Зеленскому хватило воли противостоять "оголтелому национализму". Такие взгляды витают в отдельных кругах населения и политическом истеблишменте. Сейчас Медведев не может ответить на вопрос о том, получится ли у президента Украины отстоять свою позицию или нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан.

Видео: YouTube/Правительство России