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Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России

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Глава правительства надеется, что главе Украины хватит силы духа.

Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России. По словам глава правительства РФ, президент Украины хочет мира. Он также рассчитывает на возобновление отношений между Киевом и Москвой. В частности, развить торгово-экономические связи. Такое заявление российский чиновник сделал во время прямого эфира пресс-конференции с журналистами.

Самое главное, я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций

прокомментировал Медведев

Политик добавил, что важно, чтобы Зеленскому хватило воли противостоять "оголтелому национализму". Такие взгляды витают в отдельных кругах населения и политическом истеблишменте. Сейчас Медведев не может ответить на вопрос о том, получится ли у президента Украины отстоять свою позицию или нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан.

Видео: YouTube/Правительство России

Теги: владимир зеленский, дмитрий медведев
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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