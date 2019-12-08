Премьер-министр отметил, что страны должны договориться по всем пунктам газовой сделки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной. Он отметил, что страны должны договориться по всем пунктам газовой сделки. Только в этом случае возобновятся выгодные для Киева прямые поставки российского голубого топлива. Об этом пишут РИА Новости.

Медведев напомнил, что сейчас Украина активно внедряет "европейское законодательство". При этом Россия абсолютно не против такого ведения дел.

Председатель правительства заявил, что запретить европейским потребителям реверсно поставлять газ Украине довольно сложно, также невозможно им что-то навязать.

Кроме того, Дмитрий Медведев назвал причины, по которым Москве не стоит отказываться от поставок газа на Украину. Он заявил, что Россия должна думать "о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже".

Напомним, действующее соглашение между Украиной и Россией на поставку газа истекает в конце 2019 года. На трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии стороны пытаются договориться о заключении нового контракта. Однако пока вопрос остается открытым. Москва готова продлить старое соглашение или заключить новое при условии двустороннего отказа от всех претензий. Украина считает эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в 22 млрд долларов.

Ранее мы писали, что "Нафтогаз" взыскал с "Газпрома" 2,1 млрд долларов.

Видео: YouTube / Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV