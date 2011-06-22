Адвокат Камиль Кирпичев рассказал о попытке давления на его клиента.

Политическому советнику партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктору Медведчуку продлили домашний арест. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил его адвокат. В 8 часов утра по местному времени (в 9 часов утра по московскому времени) депутату пришло новое уведомление о продлении ему меры пресечения, срок предыдущего истекал в пятницу.

12 ноября истекает полугодовой максимальный срок, на который Медведчук мог находиться под домашним арестом, прокуроры это все знают, но сегодня за день до окончания предельного срока они привезли новое. Камиль Кирпичев, адвокат

Юрист отметил, что при уведомлении о продлении меры пресечения Виктора Медведчука, правоохранительные органы также сообщили, что хотят снова обязать фигуранта уголовного дела носить электронный браслет. При этом за политиком и так постоянно ведется наблюдение. Меру с браслетом адвокат назвал попыткой оказания давления на его клиента.

Суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене.

Фото и видео: YouTube / Інтерфакс-Україна