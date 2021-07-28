Медведь убил туриста в Красноярском крае

В результате происшествия погиб несовершеннолетний.

Медведь напал на группу туристов в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на руководство парка. Это стало вторым подобным случаем за лето.

Инцидент произошел 27 июля. Хищник напал на группу из четырех туристов, которые совершали спортивный категорийный поход. Уточняется, что туристы были не местные. В ходе инцидента погиб несовершеннолетний. Людей вывезли с места происшествия на вертолете.

Находились на территории "Ергаков" на маршруте. Напал медведь на одного. Остальные смогли убежать. Вернулись на базу. из сообщения полиции

В настоящее время назначена проверка по факту ЧП. Руководство парка призвало желающих пройти по данному маршруту отложить поездку.

Ранее в Кузбассе медведь атаковал дрессировщика во время циркового шоу.

Видео: Telegram/Kras Mash