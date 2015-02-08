В Кузбассе медведь атаковал дрессировщика во время циркового шоу

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

В городе Березовский Кемеровской области во время выступления саратовского цирка медведь напал на дрессировщицу. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Видео с запечатленным инцидентом появилось в социальных сетях накануне. Хищник в течение номера нападает на дрессировщицу, хватает ее за ногу и роняет на пол. Из-за инцидента представление не было приостановлено. По словам очевидцев, зверь атаковал дрессировщицу не менее двух раз.

Во время выступления медведей ограждение манежа не выставлялось, поскольку звери выводились на поводке. Следствием будет проверено, соответствует ли это нормам безопасности. из сообщения СУ СК по Кемеровской области

Согласно данным ведомства, в медучреждения с травмами, нанесенными хищным животными, никто не обращался.

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Видео: Youtube/42skkem, Telegram/LIFE SHOT