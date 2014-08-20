В Петергофе мужчину покусала собака в цветочном магазине

На воротах организации висела табличка "Осторожно, злая собака". Посетителей животное встретило агрессивно.

В Петергофе мужчину покусала собака, живущая во дворе цветочного магазина. Об этом сообщил пострадавший в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Молодой человек вместе с ребенком отправился за букетом в лавку, которую нашел на карте. Когда мужчина постучал по забору, чтобы хозяин открыл дверь, на него накинулся агрессивный пес. Собака серьезно покусала ногу гостя.

К счастью, ребенок не вышел из машины. Написал Николай Богданов, автор поста.

В Сети некоторые пользователи отругали мужчину, отправившегося в магазин, где висит табличка "злая собака" за безрассудство.

Под постом владелица магазина написала, что посетитель находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому пес напал на него. Она отметила, что готова еще раз принять семью в цветочном, букет обещала дать бесплатно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге пожилая женщина избила на улице свою собаку.

Фото: pixabay, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"