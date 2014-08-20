В Петергофе мужчину покусала собака в цветочном магазине

В Петергофе мужчину покусала собака, живущая во дворе цветочного магазина. Об этом сообщил пострадавший в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Молодой человек вместе с ребенком отправился за букетом в лавку, которую нашел на карте. Когда мужчина постучал по забору, чтобы хозяин открыл дверь, на него накинулся агрессивный пес. Собака серьезно покусала ногу гостя.
К счастью, ребенок не вышел из машины.
Написал Николай Богданов, автор поста.
В Сети некоторые пользователи отругали мужчину, отправившегося в магазин, где висит табличка "злая собака" за безрассудство.
Под постом владелица магазина написала, что посетитель находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому пес напал на него. Она отметила, что готова еще раз принять семью в цветочном, букет обещала дать бесплатно.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге пожилая женщина избила на улице свою собаку.
Фото: pixabay, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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