Карелия: Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления

Зрители цирка шапито сняли на видео момент нападения медведя на мужчину.

В Карелии на выступление в цирке медведь набросился на своего дрессировщика.

ЧП произошло накануне вечером, 23 октября в Олонце во время циркового выступления "Цирк Шапито Аншлаг". В номере "Медведь и садовая тачка" медведь набросился посреди номера на своего дрессировщика. Он повалил мужчину на арену и пытался укусить в шею. Работники цирка пинками и электрошокером отогнали животное от мужчины.

Зрители пишут, что дрессировщик остался жив. Какие он получил травмы, не сообщается. Представление продолжилось дальше. Зрители и пользователи соцсетей возмущаются, что арена не была ограждена от трибун, на которых было много женщин и детей.

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