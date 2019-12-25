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Медсестра НИИ им. Джанелидзе скончалась от COVID-19
Сегодня, 13:39
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fvbykov

Медсестра НИИ им. Джанелидзе скончалась от COVID-19

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Информацию о смерти специалиста Piter.tv подтвердили в НИИ.

Во вторник, 5 мая, стало известно о том, что погибла медсестра травматологического отделения ГБУ СПб "НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе". Информацию Piter.tv о смерти сотрудника подтвердил главврач клиник института Антон Повзун. 

По данным "Фонтанки", специалиста накануне госпитализировали с новым коронавирусом, она не входила в возрастную группу риска.

Ранее стало известно о смерти старшего врача оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Владимира Маньковича. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, медсестра, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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