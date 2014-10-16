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Медики сообщили о состоянии ребенка, упавшего с пятого этажа в Кингисеппе
Вчера, 17:02
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Медики сообщили о состоянии ребенка, упавшего с пятого этажа в Кингисеппе

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12-летний мальчик выжил после падения из окна, но находится в тяжелом состоянии.

Состояние ребенка, выпавшего из окна в Кингисеппе, врачи оценивают как тяжелое - падение с пятого этажа привело к многочисленным травмам. Инцидент произошел 13 июля на улице Театральной. 

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства и причины несчастного случая, однако критической угрозы для жизни ребенка уже нет. Известно, что к падению привела неосторожность во время игры, но правовую оценку инциденту еще должны дать профильные органы. 

Вечером 12 июля в Невском районе Петербурга 5-летняя девочка погибла после падения из окна. 

Фото: прокуратура Ленинградской области 

Теги: кингисепп, мальчик 12 лет, неосторожность, несчастный случай, упал из окна
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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