Медики сообщили о состоянии ребенка, упавшего с пятого этажа в Кингисеппе

12-летний мальчик выжил после падения из окна, но находится в тяжелом состоянии.

Состояние ребенка, выпавшего из окна в Кингисеппе, врачи оценивают как тяжелое - падение с пятого этажа привело к многочисленным травмам. Инцидент произошел 13 июля на улице Театральной.

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства и причины несчастного случая, однако критической угрозы для жизни ребенка уже нет. Известно, что к падению привела неосторожность во время игры, но правовую оценку инциденту еще должны дать профильные органы.

Вечером 12 июля в Невском районе Петербурга 5-летняя девочка погибла после падения из окна.

Фото: прокуратура Ленинградской области