Медики развеяли популярные мифы о чернике

Многие считают, что черника благотворно влияет на зрение. Но на деле это не так, рассказали специалисты.

Терапевт Оксана Хамицева и врач-диетолог, эндокринолог Мария Дубская рассказали о пользе черники. По словам специалистов, ягода укрепляет иммунную систему, снижает риск развития сахарного диабета, укрепляет сердце, снижает риск тромбоза. Но зрение черника улучшить не может. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Многие считают, что черника благотворно влияет на зрение. Но на деле это не так, рассказали специалисты. В чернике действительно содержатся вещества, которые питают сетчатку глаза и улучшают микроциркуляцию в глазу. Для ощутимого эффекта нужно съесть около трех килограммов, что невозможно. Кроме того, суточная норма потребления черники составляет всего 100 граммов. Этого достаточно для организма человека.

Некоторые полагают, что черника омолаживает. К сожалению, это не так. В ягоде есть танины и антиоксиданты, которые захватывают свободные радикалы и замедляют тем самым старение человека, но не омолаживают.

Терапевт добавила, что черника положительно влияет на работу мозга. Этот эффект достигается за счет восстановления энергетического баланса клеток, антиоксидантной активности, улучшения микроциркуляции. Также эта ягода способствует восстановлению после тренировки. Кроме того, черника защищает от окислительного стресса клетки сердца, легких и головного мозга.

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