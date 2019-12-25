Структура заболеваемости не изменится, однако пациентов с раком лёгких может стать больше.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что медики предвещают в Петербурге увеличение числа больных раком лёгких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста по клинической онкологии Городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова.

По словам Орловой, структура самой болезни не изменится. Однако эксперты полагают, что количество заболевших раком легких может увеличиться. Отмечается, что отделения для таких больных уже переполнены. При этом отделения радикального хирургического лечения заполнены на половину.

Дети онкобольные где-то дома, и они не обращаются. Решение, когда они обратятся уже будет одно — химиотерапия. Рашид Орлова, главный специалист по клинической онкологии Городского клинического онкологического диспансера

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