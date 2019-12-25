В "Ленэкспо" будут лечить больных коронавирусом средней тяжести

Ранее там лечили только тех, кто проходит заболевание в легкой форме.

В госпитале "Ленэкспо" также будут лечить больных коронавирусом средней тяжести. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на заседании "Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга", которое проходит сегодня, 18-го июня.

Ранее там лечили больных только в легкой форме. По словам градоначальника, система здравоохранения сейчас перегружена, и больше переоборудовать другие стационары нельзя, так как есть и другие заболевания.

В связи с этим госпиталь "Ленэкспо" продолжат развивать. Там проведут кислород, оборудуют ИВЛ. Количество коек будет увеличено с 2500 до 1500.

Также губернатор сообщил о том, что город готовится ко второй волне коронавируса.

Фото: gov.spb.ru