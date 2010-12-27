Медики назвали главные угрозы для современного человечества

Больше всего людей умирает от онкологии, ВИЧ и сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики навали главные угрозы для современного человечества. По данным Всемирной организации здравоохранения, 41 млн человек ежегодно умирает от неинфекционных заболеваний, 17,9 млн приходится на сердечно-сосудистые болезни.

Кроме того, каждый шестой человек в мире умирает от онкологии. На увеличение количества раковых больных влияют загрязнение окружающей среды, плохое питание и маленькая активность. По словам медиков, справиться с опухолями сегодня полностью невозможно. Вакцину от ВИЧ-инфекции и СПИДа врачи хотят создать к концу нынешнего столетия. В России, по данным за 2017 год, 71,1 человек на 100 тысяч населения болеет ВИЧ или СПИДом.

Ранее мы писали, где можно сделать диагностику онкологических заболеваний в Петербурге.

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