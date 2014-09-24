В Петербурге медикам продлили допвыплаты за работу с больными коронавирусом

Ежемесячно получать дополнительные социальные выплаты медики будут до 31 июля 2021 года.

В Петербурге продлили дополнительные выплаты медикам за работу с больными COVID-19. Постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Ежемесячно получать дополнительные социальные выплаты медики будут до 31 июля 2021 года.

Как и раньше надбавки начислят медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска, врачам скорой помощи, младшему и среднему медперсоналу, а также водителям выездных бригад и работникам, проводящим заключительную дезинфекцию.

В Михайловском театре откроют пункт вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv