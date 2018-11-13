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Мажор 3 сезон 10 серия: оперативники расследуют дело о загадочной смерти руфера

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На Первом продолжается показ заключительного сезона остросюжетного сериала.

Мажор 3 сезон 9 серия: что было

На стройке находят тело неизвестного парня, подвешенного на подъемном кране. Убитый оказывается юристом по защите прав потребителей. Судмедэксперт устанавливает: мужчину убили, хотя директор стройки настаивает на суициде. Следствие задерживают из-за запутанных показаний  жены и друзей убитого. Игорь цепляется за одну нестыковку в свидетельствах...

Мажор 3 сезон 10 серия

19-летний руфер Павел начал вести онлайн-трансляцию прямо с крыши высотки. Через некоторое время его тело летит вниз на глазах у местных жителей. Погибший оказывается бывшим воспитанником  детдома. Выясняется, что молодой человек недавно женился, но его жена внезапно исчезла. Нина Аверьянова, после рассказов мужа о новом деле, понимает, кому могла быть выгодна смерть руфера.

Мажор 3 сезон: актеры

Павел Прилучный, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Дмитрий Лысенков, Дмитрий Шевченко, Игорь Черневич, Карина Разумовская, Михаил Елисеев и другие.

Фото и видео: ВК / "Мажор".

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Категории: Картина дня Лента новостей Культура Кино

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