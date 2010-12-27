Маяк Толбухин в Финском заливе отметил 300-летие

На острове прошли торжественные мероприятия с участием гостей из Минобороны.

В среду, 28 августа, маяк Толбухин, построенный по указу Петра Великого на искусственном каменистом острове в Финском заливе, отпраздновал 300-летие. В честь этого события прошли праздничные мероприятия с участием гостей из Минобороны. Об этом пишет пресс-служба Западного военного округа.

Первоначальное название маяка – "Котлинский". Однако в 1736 году его переименовали в "Толбухин", в честь первого коменданта Кронштадта, отличившегося при обороне Котлина во время Северной войны, полковника Федота Семеновича Толбухина.

Маяк входит в состав гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы. Он обеспечивает безопасность навигации на подходе в акваторию залива. Маяк оснащен светодиодным фонарем, дальность видимости которого 16 морских миль, а длиннопроблесковая характеристика равна 12 секундам (3 секунды через 9 в темноте). На маяке работает три человека.

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Фото: Википедия